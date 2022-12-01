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Заря - Колос 2:2 видео голов и лучших моментов матча 01.12.2022 УПЛ

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 18:16
Заря - Колос / УПЛ
Заря - Колос / УПЛ

В четверг, 1 декабря Заря и Колос сыграли перенесенный матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2.

Номинальные хозяева поля оба раза оказывались в роли отстающего. У ковалевцев голами отметились два Сергея: Болбат и Чоботенко.

В составе "черно-белых" нашелся свой Сергей, который реализовал пенальти - им был Булеца. Второй гол на счету Игоря Кирюханцева.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Колос в седьмом туре УПЛ:

Заря - Колос 2:2
Голы: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 - Болбат, 10, Чоботенко, 52.

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 4
Удары в створ: 6 - 3
Атаки: 104 - 65

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Бражко, Чурко, Кирюханцев, Булеца, Русин (Антюх, 46) - Мишнев (Лунев, 80).

Колос: Волынец - Золотов, Новак, Чоботенко, Черноморец - Богданов (Задоя, 90+1), Милько, Болбат, Ориховский (Мякушко, 75), Ильин (Исаенко, 75) - Безбородько (Лысенко, 46).

Предупреждения: Лунев - Ориховский, Богданов, Милько, Лысенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск Колос Ковалевка

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