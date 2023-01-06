Лидер первой лиги усилился хавбеком Львова
Борис Крушинский перебрался в Полесье.
ПФК Львов продал украинского хавбека Бориса Крушинского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
20-летний полузащитник перебрался в Полесье. Футболист обошелся лидеру первой лиги в 300 тысяч долларов.
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Детали соглашения между украинцем и его новой команды в данный момент остаются неизвестными.
В текущем сезоне Крушинский провел 14 матчей. На его счету один забитый мяч.