Лидер первой лиги усилился хавбеком Львова

ПФК Львов продал украинского хавбека Бориса Крушинского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний полузащитник перебрался в Полесье. Футболист обошелся лидеру первой лиги в 300 тысяч долларов.

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Детали соглашения между украинцем и его новой команды в данный момент остаются неизвестными.

В текущем сезоне Крушинский провел 14 матчей. На его счету один забитый мяч.