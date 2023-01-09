Александрия арендовала молодого полузащитника Динамо

Николай Михайленко проведет в клубе из одноименного города вторую часть сезона.

Александрия усилилась футболистом киевского Динамо.

Как сообщает пресс-служба киевлян, коллектив Руслана Ротаня арендовал Николая Михайленко. Хавбек проведет в клубе вторую часть сезона.

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Во время осеннего отрезка он выступал за луганскую Зарю, проведя за коллектив Патрика ван Леувена всего 33 минуты на поле.

21-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.