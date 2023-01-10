Шовковский вернется в Динамо, став ассистентом Луческу

Легендарный голкипер киевского Динамо Александр Шовковский возвращается в родную команду.

Согласно с официальным сайтом столичного клуба, 48-летний украинец займет место в тренерском штабе Мирчи Луческу.

Начиная с 1993 года бывший голкипер провел в составе "бело-синих" 24 сезона. На его счету 635 официальных матчей за Динамо.

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Напомним, что с 2018 по 2022 года Шовковский был ассистентом главного тренера сборной Украины: сначала Андрея Шевченко, затем Александра Петракова.