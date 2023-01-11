Заря объявила о подписании контракта с бывшим игроком испанского чемпионата

При этом футболист также стал чемпионом мира 2019 года среди игроков до 20 лет.

Луганская Заря второй день подряд объявляет о подписании новичка, который должен укрепить состав команды Патрика ван Леувена.

В этот раз "черно-белые" у себя на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Алексеем Хахлевым,

23-летний футболист является воспитанником киевского Динамо. В 2017 году он подписал контракт с испанским Алавесом. После проведенного года в молодежной команде испанцев отправился в аренду на сезон в Сан-Игнасио, где принял участие в 21 матче и записал на свой счет один гол.

Зимой 2020 года Алексей вернулся в Украину, подписав контракт со львовскими Карпатами. В октябре того же года перешел в Минай, где и играл до 2023 года (46 матчей, 2 гола, 3 ассиста). В январе 2023 года он стал свободным агентом.

К тому же в 2019 году в составе сборной Украины U-20 Хахлев стал чемпионом мира. Тогда он отыграл в четырех поединках: на групповом этапе против США и Катара, в полуфинале против Италии и в финале против Южной Кореи.

Напомним, что ранее луганчане объявили о подписании другого чемпиона мира из того состава украинской национальной команды.