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Футбол

Полузащитник Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Грузии

Албанский легионер стал футболистом Торпедо Кутаиси.
Сегодня, 19:19
Ардит Толи
Ардит Толи

Полтавскую Ворсклу покинул один из легионеров команды. Речь об албанце Ардите Толи.

Хавбек перебрался в грузинский Торпедо Кутаиси. В стане команды он проведет ближайший год в аренде.

Толи перербался в стан полтавчан лишь в этом сезоне. На его счету 10 матчей в УПЛ и один результативный пас.

25-летний опорник оценивается Transfermakt в 500 тысяч евро. За национальную сборную Албании провел одну игру.

Напомним, на ISPORT доступен список всех трансферов команд УПЛ.


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