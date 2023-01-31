Полузащитник Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Грузии
Албанский легионер стал футболистом Торпедо Кутаиси.
Полтавскую Ворсклу покинул один из легионеров команды. Речь об албанце Ардите Толи.
Хавбек перебрался в грузинский Торпедо Кутаиси. В стане команды он проведет ближайший год в аренде.
Толи перербался в стан полтавчан лишь в этом сезоне. На его счету 10 матчей в УПЛ и один результативный пас.
25-летний опорник оценивается Transfermakt в 500 тысяч евро. За национальную сборную Албании провел одну игру.
Напомним, на ISPORT доступен список всех трансферов команд УПЛ.