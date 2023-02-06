Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"

Тот случай, когда тренировочные сборы точно не навредят.

Луганская Заря, как и многие другие украинские клубы, проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции.

Как и любой другой клуб, луганчане стараются как можно лучше и основательнее подготовиться к предстоящим матчам второй части сезона.

В первой части сезона-2022/23 "черно-белые" забили больше всех голов в чемпионате Украины (32), что подчеркивает отличную результативность и точность футболистов.

Однако во время тренировочной сессии что-то пошло не так - в своих социальных сетях Заря опубликовала видео, в котором игроки начали бить не просто выше ворот, а заметно выше ворот.

За время зимнего трансферного окна луганский клуб подписал лишь двух новичков, при этом расставшись с целым рядом футболистов. На ISPORT можно ознакомиться со списком изменений в составе не только Зари, но и других представителей УПЛ.