"Петровщина моя": Президент Ингульца записав огненный музыкальный хит

Скандальноизвестный президент ФК Ингулец Александр Поворознюк опубликовал на своем Youtube-канале песню собственного исполнения.

Трек получил название Петровщина моя, и, как понятно из названия, посвящена она родному краю бизнесмена. Прослушать ее можно ниже.

И все бы ничего, но оказалось, что Александр Григорьевич положил слова на музыку михаила круга, известного своими тюремными "произведениями".

Интересно, что в последних своих интервью Поворознюк хвалился своим тюремным прошлым, за что даже попал в базу Миротворца.