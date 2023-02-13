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"Петровщина моя": Президент Ингульца записав огненный музыкальный хит

Какой талант пропадает.
Сегодня, 16:32
Александр Поворознюк / кадр из клипа
Александр Поворознюк / кадр из клипа

Скандальноизвестный президент ФК Ингулец Александр Поворознюк опубликовал на своем Youtube-канале песню собственного исполнения.

Трек получил название Петровщина моя, и, как понятно из названия, посвящена она родному краю бизнесмена. Прослушать ее можно ниже.

И все бы ничего, но оказалось, что Александр Григорьевич положил слова на музыку михаила круга, известного своими тюремными "произведениями".

Интересно, что в последних своих интервью Поворознюк хвалился своим тюремным прошлым, за что даже попал в базу Миротворца.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Поворознюк

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