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Александрия анонсировала трансфер таинственного новичка из Шахтера

В ближайшие 24 часа команда Руслана Ротаня раскроет имя потенциального усиления.
Сегодня, 19:48
Андрей Кулаков / ФК Шахтер Донецк
Андрей Кулаков / ФК Шахтер Донецк

Спустя несколько часов после того, как Александрия оформила камбек в матче шестого тура УПЛ против Металлиста 1925, пресс-служба александрийцев заинтриговала болельщиков.

В своих социальных сетях клуб опубликовал картинку с логотипом, на фоне которого изображены кулак, молотки и бомба. 

"Уже завтра мы готовы представить долгожданного новичка нашего клуба", - гласит подпись данного поста.

Исходя из ребуса и информации, которая появилась ранее, данным "долгожданным новичком" должен стать форвард Шахтера Андрей Кулаков.

Сообщалось, что Александрия планирует оформить полноценный трансфер 23-летнего украинца, а не брать его в аренду.

В нынешнем сезоне Андрей Кулаков еще ни разу не появлялся на футбольном поле, постоянно находясь на скамейке запасных "горняков".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Шахтер Донецк

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