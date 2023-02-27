Александрия анонсировала трансфер таинственного новичка из Шахтера

В ближайшие 24 часа команда Руслана Ротаня раскроет имя потенциального усиления.

Спустя несколько часов после того, как Александрия оформила камбек в матче шестого тура УПЛ против Металлиста 1925, пресс-служба александрийцев заинтриговала болельщиков.

В своих социальных сетях клуб опубликовал картинку с логотипом, на фоне которого изображены кулак, молотки и бомба.

"Уже завтра мы готовы представить долгожданного новичка нашего клуба", - гласит подпись данного поста.

Исходя из ребуса и информации, которая появилась ранее, данным "долгожданным новичком" должен стать форвард Шахтера Андрей Кулаков.

Сообщалось, что Александрия планирует оформить полноценный трансфер 23-летнего украинца, а не брать его в аренду.

В нынешнем сезоне Андрей Кулаков еще ни разу не появлялся на футбольном поле, постоянно находясь на скамейке запасных "горняков".