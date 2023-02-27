Александрия анонсировала трансфер таинственного новичка из Шахтера
Спустя несколько часов после того, как Александрия оформила камбек в матче шестого тура УПЛ против Металлиста 1925, пресс-служба александрийцев заинтриговала болельщиков.
В своих социальных сетях клуб опубликовал картинку с логотипом, на фоне которого изображены кулак, молотки и бомба.
"Уже завтра мы готовы представить долгожданного новичка нашего клуба", - гласит подпись данного поста.
Исходя из ребуса и информации, которая появилась ранее, данным "долгожданным новичком" должен стать форвард Шахтера Андрей Кулаков.
Сообщалось, что Александрия планирует оформить полноценный трансфер 23-летнего украинца, а не брать его в аренду.
В нынешнем сезоне Андрей Кулаков еще ни разу не появлялся на футбольном поле, постоянно находясь на скамейке запасных "горняков".