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Воспитанник Динамо присоединился к Заре

Команда Патрика ван Леувена готовится ко второй части сезона УПЛ.
Сегодня, 13:42
Павел Полегенько / ФК Заря
Павел Полегенько / ФК Заря

Состав луганской Зари пополнил уже шестой зимний новичок.

Согласно с официальным сайтом "черно-белых", клуб подписал контракт с защитником Павлом Полегенько. Длительность действия контракта неизвестна.

Полегенько - воспитанник киевского Динамо. На его счету 22 матча за вторую команду "бело-синих" (пять голов, один ассист). За первую команду киевлян он так и не дебютировал.

Последним клубом 28-летнего украинца был Львов, за который он провел 9 матчей (один ассист) в нынешнем сезоне.

В карьере защитника также были периоды в Мариуполе, Зирке, Ингульце, Десне и Говерле.

Напомним, что Заря договорилась с Маккаби Тель-Авив об аренде панамского форварда.

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