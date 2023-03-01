Воспитанник Динамо присоединился к Заре

Состав луганской Зари пополнил уже шестой зимний новичок.

Согласно с официальным сайтом "черно-белых", клуб подписал контракт с защитником Павлом Полегенько. Длительность действия контракта неизвестна.

Полегенько - воспитанник киевского Динамо. На его счету 22 матча за вторую команду "бело-синих" (пять голов, один ассист). За первую команду киевлян он так и не дебютировал.

Последним клубом 28-летнего украинца был Львов, за который он провел 9 матчей (один ассист) в нынешнем сезоне.

В карьере защитника также были периоды в Мариуполе, Зирке, Ингульце, Десне и Говерле.

Напомним, что Заря договорилась с Маккаби Тель-Авив об аренде панамского форварда.