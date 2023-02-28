Состав Зари пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив

Луганская Заря оформила уже третий трансфер за последние два дня.

На этот раз состав команды Патрика ван Леувена пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив Эдуардо Герреро.

Как сообщает официальный сайт израильского клуба, 23-летний нападающий будет выступать за "черно-белых" на правах аренды до конца сезона-2022/23. При этом в договоре прописано, что у луганчан есть право выкупа контракта.

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Первую часть кампании он провел в иерусалимском Бейтаре, где вышел на поле 13 раз (422 минуты) и не отметился ни одним результативным действием.

Всего за Маккаби Герреро сыграл 53 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и 8 результативных передач.

Напомним, что Заря подписала контракт с чемпионом мира U20 2019 года, ранее выступавшим за Александрию.