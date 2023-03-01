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Заря представила панамского форварда Герреро

Как и было объявлено ранее, "черно-белые" арендовали футболиста до конца нынешнего сезона.
Сегодня, 19:04
Эдуардо Герреро / ФК Заря
Эдуардо Герреро / ФК Заря

Луганская Заря на своем официальном сайте сообщила о том, что было заключено арендное соглашение с форвардом Маккаби Тель-Авив Эдуардо Герреро.

23-летний панамец будет выступать в черно-белой футболке до конца сезона-2022/23.

При этом у луганчан будет право выкупить контракт футболиста за 500 тысяч евро. Согласно с Transfermarkt, Герреро стоит 250 тысяч.

За свою карьеру форвард успел поиграть за Университарио (Панама), Маккаби (Тель-Авив), Хапоэль (Иерусалим), Бейтар (Тель-Авив). 

Первую часть сезона он провел в ерусалимском Бейтаре, где принял участие в 13 матчах, преимущественно выходя со скамейки запасных.

Ранее Заря объявила о подписании контракта с воспитанником киевского Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Маккаби Тель-Авив Заря Луганск

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