Сборная Украины U-19 отправляется на матчи отбора к Евро-2023 с одним форвардом

Юношеская сборная Украины опубликовала заявку на предстоящие матчи отбора к Евро-2023.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал на матчи 20 человек, среди которых всего лишь один нападающий.

Заявка сборной Украины U-19:

Вратари: Юрий-Владимир Герета (Рух), Денис Барченко (Шахтер).

Защитники: Андрей Булеза (Минай), Александр Роспутько (Шахтер), Артем Бенедюк (Динамо), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все - Рух), Даниил Удод (Аль-Айн, ОАЭ).

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все - Шахтер), Антон Царенко (Динамо), Кирилл Сигеев (Александрия), Дмитрий Черныш (Ворскла), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Никита Александров (Ривас Мадрид, Испания).

Нападающий: Игорь Горбач (Динамо).

Напомним, что нашей сборной предстоят матчи в Испании против Люксембурга, Дании и, собственно, Испании. Отметим, что сам Евро-2023 пройдет с 3 по 16 июля на Мальте.

Также ранее юношеская сборная Украины U-17 уступила Италии и не смогла пробиться на турнир.