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Юношеская сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2023, разгромно уступив Италии

Украинские футболисты потерпели неудачу в решающем матче элит-раунда отбора.
Сегодня, 19:15
Юношеская сборная Украины U-17 / УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 / УАФ

В понедельник, 13 марта, юношеская сборная Украины U-17 провела завершающий матч в элит-раунде квалификации Евро-2023.

В решающем поединке отбора украинцам противостояли итальянцы. Подопечные Юрия Мороза потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 и не смогли выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Ранее юношеская сборная Украины одержала победу 4:2 над Кипром и проиграла 0:3 Ирландии. В итоге украинцы с тремя очками заняли третье место в своей отборочной группе элит-раунда.

На Евро-2023 из квартета Украины вышли ирландцы и итальянцы, набравшие по семь баллов.

Украина (U-17) - Италия (U-17) 0:3

Голы: Раваньоли, 40, Либерали, 77, Мендичино, 87

Украина (U-17): Суркис, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Билый, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко.

Италия (U-17): Мартинелли, Вентре, Рамай, Садотти, Коччи (Паньюкко, 73), Мендичино, Риккио, Маннини (Бонаноми, 88), Раньоли Галли (Скотти, 83), Романо (Либерали, 73), Раваньоли (Рао, 88).

Отметим, что Евро-2023 U-17 пройдет с 17 мая по 2 июня в Венгрии. В финальной части чемпионата Европы сыграют страна-хозяйка и 15 юношеских сборных, преодолевших элит-раунд квалификации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины U-17

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