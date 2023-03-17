Герой Трубин, фэйл Сикана, LOL-момент Ракицкого: итоги Шахтера в еврокубковом сезоне-2022/23

В четверг, 16 марта, донецкий Шахтер проиграл Фейеннорду и завершил свое выступление в Лиге Европы. "Горняки" добрались до стадии 1/8 финала второго по значимости турнира, где и поставили точку в текущем розыгрыше еврокубкового сезона.

Команда Игора Йовичевича достойно выступила в Лиге чемпионов, после которой показала себя в Лиге Европы. Где-то не хватило мастерства, где-то удачи, а где-то везения. Несмотря на это, текущий еврокубовый сезон уже вошел в историю для Шахтера и всей Украины.

ISPORT.ua выделяет главное в текущей компании "горняков" в еврокубках.

Лучший матч

Донецкий Шахтер оказался в Лиге чемпионов, попав в одну группу с мадридским Реалом, немецким Лейпцигом и шотландским Селтиком. Многие предрекали, что "горняки" вообще не смогут набрать хотя бы очко, не говоря уже о выходе в евровесну.

Однако скептицизм и негативный настрой, который отсутствовал у игроков и тренерского штаба команды, быстро исчез и у фанатов. В первой же игре группового этапа Шахтер разбил Лейпциг – 4:1.

Тогда украинский коллектив сотворил настоящею сенсацию, после которой "быки" уволили главного тренера Доменико Тодеско, а сами заняли первую строчку в группе. Голами в составе Шахтера тогда отличились: Швед (дубль), Мудрик и Траоре. Победа в той игре подарила надежду на то, что украинский футбол жив и можно играть, несмотря на опасения и тяжелые времена.

Худший матч

Если говорить про лучший матч, то нужно назвать худший. Если Шахтер стартовал в еврокубках на суперпозитивной ноте, то вот закончил на супернегативной. Худший матч – ответная игра с Фейеноордом (1:7).

Нидерландский коллектив просто смял "горняков", разбил и даже не дал шансов что-то сделать. Конечно, гол престижа в концовке показал, что Шахтер не сдается и имеет класс, но в тот футбольный вечер хотелось быстрее, чтобы матч закончился, ведь смотреть на такое зрелище было очень тяжело.

Фэйл

Украинский нападающий Даниил Сикан является надеждой не только клуба, но и национальной сборной. Шанс показать себя в еврокубках – это то, чего хотят многие молодые игроки (за примером ходить далеко не стоит, ведь Михаил Мудрик не даст соврать).

Перспективный форвард "горняков" провел в текущем еврокубковом сезоне семь игр, но, если перевести в минуты, то это – 191. Конечно, не очень много, но это лучше, чем ничего. Несмотря на такое количество минут, Сикан запомнился несколькими эпизодами: ассист в игре с Селтиком; неуверенная игра с Ренном; фэйл с Селтиком, когда Мудрик выкатил на Даниила, а тот не забил в пустые с пару метров. Настоящий фэйл еврокубкового сезона.

Лучший игрок

Если выбирать лучшего игрока, то это, однозначно, голкипер команды Анатолий Трубин. Не будь его в команде, то Шахтер, вполне вероятно, стал бы последним в группе Лиги чемпионов, не говоря уже, про евровесну.

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Украинский голкипер своей игрой внушает уверенность, стабильность и то, что он настоящая стена. Трубин сделал наибольшее количество сэйвов после группового этапа (31), помог команде пройти Ренн (игра и серия пенальти), а затем подарить надежду на чудо в первой игре с Фейеноордом. Даже последняя игра, где Шахтер был разбит, не испортит мнение о Трубине.

Возвращение

Можно по-разному относится к возвращению Ярослава Ракицкого, но он присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Ярослав покинул Шахтер в 2019-м году, чтобы вернуться сейчас и помочь "горнякам" в трудные времена. Опытный защитник провел всего пару игр после зимней паузы, но уже успел появиться на поле в Лиге Европы, где успел отличиться забавным эпизодом.

LOL-момент

Защитник вышел на поле в игре с Фейеноордом с первых минут. Опыт, маневренность, чувства паса и видение поля – никуда не делись у Ракицкого. Но, кроме вышеперечисленных плюсов, Ярослав отметился забавным эпизодом – голом, который забил, то ли спиной, то ли копчиком. Вряд-ли взятие ворот войдет в список лучших турнира, но вот список оригинальных – точно пополнило.

Огорчение

Если говорить о забавных моментах, то стоит говорить и огорчающих. Шахтер умеет удивлять и показывать то, во что мало, кто верит. Так произошло в игре с мадридским Реалом на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

В четвертом туре Шахтер принимал мадридский гранд – до этого "горняки" в упорной игре в Испании уступили "королевскому клубу" (1:2). Так что в душе на чудо надеялись все, но умом понимали, что это почти нереально.

Шахтер начал довольно резко и нагло, как по своим меркам. Гол Зубкова подарил надежду, а игра команды вполне вселяла уверенность. Но произошло огорчающее событие в концовке встречи. Рюдигер забил на пятой добавленной минуте ко второму тайму, чем спас своей команде ничью. Как же больно было Шахтеру и за Шахтер, ведь очередная победа над мадридским грандом была так близка.

Разочарование

Шахтер начал групповой этап Лиги чемпионов с крупной победы над Лейпцигом (4:1). Закончил же выступление в группе – крупным поражением от немецкой команды (0:4).

Это поражение стало настолько разочаровующим, ведь Шахтер претендовал на плей-офф Лиги чемпионов, а своей игрой до этого вселял надежду на хорошею игру. На поле с "быками" мы увидели лишь оттенок, который напоминал Шахтер…

Драма

Главная драма еврокубкового сезона для Шахтера произошла во Франции в противостоянии с Ренном. "Горняки" в первой игре обыграли соперника (2:1), что давало надежду на проход дальше. Вполне ожидалось, что Ренн будет доминировать, что будет бежать и побеждать.

В основное время французы забили раз, переведя игру в овертайм. Дальше забили второй и были близки к проходу в 1/8 финала Лиги Европы. Но случилась настоящая драма, которая подпадала под все экшен-фильмы. Сначала автоголом отметился Белосян, а затем игра перешла в овертайм. У Шахтера была две возможности (благодаря сейвам Трубина), чтобы закрыть все вопросы о победители, но игроки смазали свои удары – Бондарь пробил мимо, а Сикан в перекладину. Казалось, что удача точно отвернется, но Анатолий сделал еще один сейв с пенальти. Келси – не подвел и забил решающий пенальти. Эмоций было навалом, слава Богу, что получилось.

В еврокубковом сезоне-2022/23 для Шахтера и у Шахтера было все: супер победы, обидные поражения, разгромы, феерия, драма, страсть, разочарование. Можно делать разные выводы по поводу игры украинского Шахтера, но нужно согласиться с тем, что за такую команду не только не стыдно, но и престижно болеть.

Оценка еврокубкового сезона-2022/23: 10 из 10

Дмитрий Данец, ISPORT.ua