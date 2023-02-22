Враг Зинченко, одноклубник Малиновского или Ла Лига: где может продолжить карьеру Трубин

ISPORT.ua рассказывает о причинах, возможностях и слухах, связанные с потенциальным переходом Трубина в топ-чемпионат.

Донецкий Шахтер в зимнее трансферное окно удачно продал вингера Михаила Мудрика в лондонский Челси, получив за него большую компенсацию и дав возможность игроку проявить себя.

"Горняки" имеют отличную репутацию в европейском футболе, а также высококлассных футболистов, которые могут перебраться в различные лиги. Ранее акцент делался на латиноамериканцев, которые играли в АПЛ, Серии А, Бундеслиге и других чемпионатах. Сейчас же ставка на украинских футболистов, которые попадают в сводки топ-клубов.

Очередным трансфером в Европу может стать переход Анатолия Трубина, который на радаре у грандов. Ожидается, что вполне скоро он станет тем, кто покинет Шахтер ради нового вызова.

Почему Трубин покинет Шахтер?

Анатолий Трубин – перспективный голкипер по мировым качествам. У него есть опыт игры в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на уровне национальной команды. По некоторым показателям он уже ворвался в топы среди всех вратарей Европы, а значит вполне может претендовать на переезд.

21-летний голкипер прекрасно понимает, что может покинуть Шахтер. Украинец публично не заявлял о своем желании сменить клубную прописку, но, вполне вероятно, что желает этого. Анатолием интересуются различные клубы, у него истекает контракт с Шахтером – летом 2024-го года. Ну и зрители понимают, что Трубин перерос УПЛ, а значит должен уехать за своим развитием.

Руководство донецкого клуба также понимает, что удержать Трубина будет очень сложно: контракт, высокий спрос и перспективы украинского футбола. По этой причине "горняки" уже сейчас нашли замену Анатолию – им стал Дмитрий Ризнык. Шахтер подписал очень перспективного вратаря в текущее зимнее трансферное окно. Таким образом, донецкий клуб дает понять, что Анатолий уйдет, ведь замена ему найдена.

Читай также: Звезды УПЛ: кто следующий на выход?

Кто проявлял интерес

Было много слухов вокруг Трубина: начиная от представителей Италии и заканчивая европейскими грандами. Анатолий может оказаться в клубе-середняке, усилить новичка топ-дивизиона или же сразу попытаться зарекомендовать себя в топ-клубе. Давайте рассмотрим главные слухи вокруг Трубина.

Тоттенхэм

В начале 2023-го года британское издание Express сообщило, что английский Тоттенхэм хочет приобрести Трубина. Лондонский клуб рассматривает возможность подписания украинского голкипера на замену Уго Льориса.

"Шпоры" считают, что именитый француз стал все чаще ошибаться, а значит нужен тот, кто готов заменить его. Тоттенхэм готов сделать ставку на 21-летнего футболиста, за которым следит уже несколько лет.

Одной из причины, по которой трансфер может не состояться, не определенность с главным тренером команды. Антонио Конте имеет разногласия с руководством, а значит вопрос о вратаре пока отложен.

Мнение автора: вариант очень крутой и очень даже возможный

Севилья

Несколько дней назад испанское издание El Gol сообщило, украинец Анатолий попал в сферу интересов Севильи. Испанский клуб готов пригласить Трубина на замену Буну, которого сватают в АПЛ.

Севилья – клуб, который славится своей трансферной политикой. Нет никаких сомнений, что испанцы следят за Трубиным, а значит трансфер может состояться.

Мнение автора: варианты отличный и трансфер может состояться

Марсель

Руководство Марселя прошлым летом интересовалось услугами Анатолия Трубина, но дела до трансфера не дошло. Был подписан Пау Лопез - сильный кипер, а потому вряд ли сейчас интерес к Трубину остался прежним.

Мнение автора: вариант отличный, но шансы на трансфер низкие.

Кому нужен вратарь уровня Трубина?

Летом многие клубы будут искать себе вратаря и даже неназванные выше могут обратить свое внимание на голкипера сборной Украины.

Бавария

У мюнхенского суперклуба в этом сезоне появились определенные проблемы. Мануэль Нойер хоть уж очень возрастной игрок, но оставался на крутом уровне, но вдруг сломал ногу на отдыхе и стало ясно, что заменить его адекватно нельзя. Пришлось покупать сильного кипера – Яна Зоммера. Но и швейцарец далеко не юноша.

Конечно, в следующем сезоне Бавария полностью справится с двумя ветеранами, тем более сейчас в аренде есть Александер Нюбель – тоже крутой кипер. Зная нелюбовь Бавария к дорогим покупкам, они скорее изберут именно эту опцию.

Мнение автора: возможно, самый лучший потенциальный вариант, но очень маловероятный.

Лестер

Английский клуб прошлым летом распрощался с многолетним лидером Каспером Шмейхелем. Сейчас новым голкипером команды стал Дэнни Уорд. Судьба у нового стража ворот пока складывается не очень, как и у всего коллектива. Лестер идет в нижней части таблицы, имеет отрицательную статистику голов.

Конечно, Трубин бы усилил бы Лестер, но клуб, вполне вероятно, хочет и дальше доверять Уорду, ведь проблема не только в нем. Уорду нужно время, а трансфер Анатолия, если и состоится, то предстоящим летом.

Мнение автора: трансфер маловероятный

Лейпциг

Немецкий клуб нуждается в новом голкипере, ведь в обойме имеет вратарей, которые уже ветераны. Нужна новая кровь, новая энергия и новые возможности – все это может дать Трубин.

Петер Гулачи несколько лет тянул команду вперед, но в силу возраста, его возможности становятся меньше. Клуб пока не может найти сильную замену, пользуясь услугами Яниса Бласвиха, которого подписали на правах свободного агента.

Трубин вполне бы вписался в состав Лейцпига, но сделает ли ставку на него клуб – вопрос.

Мнение автора: вариант хороший, но шансы на трансфер не высоки

Аякс

Амстердамский клуб в поисках нового голкипера после ухода Андре Онаны. Сейчас место в рамке занимает арендованный Херонимо Рульи, а в запасе сидит многолетний Мартен Стекеленбург. Аякс нуждается в новом вратаре, но вот вопрос о Трубине не поднимался.

Аякс связывали слухами с другим украинским голкипером – Андреем Луниным, но тот пока не спешит покидать Реал. Что касается Анатолия, то хорошая возможность попробовать в Европе, но это ТОП-5 лиг.

Мнение автора: вариант посредственный, шансы на трансфер не высоки.

Милан или Интер

Оба коллектива пока имеют укомплектованные позиции голкиперов. Майк Меньян на Андре Онане сильные голкиперы и казалось бы, зачем здесь Трубин. Но есть несколько но.

Меньян в последнее время чаще лечится, чем играет, и у "россонера" из-за этого возникают проблемы, а Онана очень интересный человек, который может придумать себе проблемы ниоткуда. Может кто-нибудь из миланских грандов захочет перестраховаться?

Мнение автора: было бы круто перебраться в итальянский гранд, но пока тут Трубина не ждут.

Новичок АПЛ

Команды, выходящие в АПЛ, любят тратить много денег на усиление состава. Вы посмотрите на Ноттингем Форрест, который приобрели 30 игроков этого сезона.

С высокой долей вероятности в следующем сезоне в Премьер-лигу вернутся Бернли и Шеффилд Юнайтед. И оба клуба не имеют в своем составе голкипера топ-уровня. Основной в Шеффилде 32-летний Вес Фодерингем, который большую часть карьеры провел в третьем дивизионе, а затем помогал шотландскому Рейнджерсу становиться на ноги. В Бернли первый номер косовар Мурич, перешедший из Ман Сити в этом сезоне.

Третьим в Чемпионшипе сейчас идет Мидлсбро Майкла Каррика, у которых основной голкипер также из Ман Сити, но арендованный – Зак Стеффен.

Мнение автора: очень интересный вариант мог бы быть с Миддлсбро. Звездный молодой наставник, когда-то легендарный клуб, которого уже давно не было в АПЛ.

На данный момент нет явного кандидата на Трубина, но стоит ожидать, что летом мы увидим переход Анатолия в новый клуб в европейской арене.

Дмитрий Данец