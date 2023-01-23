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Звезды УПЛ: кто следующий на выход?

ISPORT пытается угадать, кто из игроков чемпионата Украины следующим покинет наше первенство.
Сегодня, 13:40
Матвиенко и Беседин
Матвиенко и Беседин

В январе сразу два самых звездных игрока чемпионата Украины - Виктор Цыганков и Михаил Мудрик - покинули его и перебрались в клубы из топ-чемпионатов Европы.

После начала полномасштабного вторжения оккупантов на наши земли многие звездные игроки-легионеры уже покинули УПЛ, но похоже, что эта тенденция продолжится и дальше.

ISPORT рассмотрел, кто из нынешних звезд чемпионата в ближайшем будущем может переехать в клуб из другой страны.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин / Источник: ФК Шахтер Донецк

Анатолий Трубин

Голкипер донецкого Шахтера в достаточно юном возрасте смог выиграть конкуренцию у легендарного Андрея Пятова и стать ключевым исполнителем "горняков". Его персоной интересуются в Европе, но о потенциальном переходе почти не говорилось.

И вот в СМИ начала появляться информация о том, что вратарь не хочет продлевать контракт с клубом, который заканчивается летом 2024 года.

Но вопросов по трансферу много. Шахтер точно не отпустит игрока за дешево, а клубов, которые могли бы заплатить за него нужную сумму не так уж много. Возможно, можно было бы говорить о Баварии (были даже слухи), но они уже приобрели Яна Зоммера и до лета точно не будут думать о ком-то еще.

Вероятность перехода зимой: 5%
Вероятность трансфера летом: 50%

Артем Довбик (справа)
Артем Довбик (справа) / Источник: ФК Шахтер Донецк

Артем Довбык

Форвард очень отличается на фоне других игроков Днепра-1 и перерос уровень этого клуба. Скорее всего, нападающий покинет свою команду в этом году, но днепряне все же не отпустят его просто так.

Сейчас у "спортклубовцев" есть шанс сделать невероятное и выиграть чемпионат Украины, а без Довбика это будет очень трудно, поэтому продавать его в нынешнее трансферное окно будут только за какие-то невероятные деньги, которые вряд ли кто-то предложит.

Но представьте, если Днепр-1 действительно выиграет УПЛ, тогда Довбика точно заберут с руками и ногами.

Вероятность перехода зимой: 10%
Вероятность трансфера летом: 90%

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко / Источник: ФК Шахтер Донецк

Николай Матвиенко

Лидер обороны Шахтера в отличие от двух предыдущих игроков имеет "поклонника". Английский Брайтон, управляемый Роберто Де Дзерби, очень заинтересован в трансфере игрока, но не готов платить ту сумму, которую хочет получить Шахтер.

Футболист по последней информации СМИ посетил Лондон вместе с семьей, но насколько это связано с возможным трансфером?

Конечно, "чайки" могут сделать все возможное для этого перехода уже зимой, но более вероятным видится вариант, когда к этому трансферу перейдут уже летом.

Вероятность перехода зимой: 20%
Вероятность трансфера летом: 50%

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко / Источник: ФК Шахтер Донецк

Артем Бондаренко

Юный полузащитник Шахтера также несколько раз появлялся в новостях по трансферу именно в Брайтон, к бывшему тренеру.

Но в его переход верится гораздо меньше, чем в трансфер Матвиенко. Тем не менее, сам Шахтер может держаться за Артема не столь сильно, ведь он на данном этапе карьеры не является супер важным игроком команды и заменить его будет легче, чем того же Николая или Мудрика.

И все же просто так "горняки" парня точно отдавать не станут, а потому в его переход зимой верится не сильно.

Вероятность перехода зимой: 5%
Вероятность трансфера летом: 30%

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Источник: ФК Динамо Киев

Владислав Супряга или Артем Беседин

Киевское Динамо в своем составе имеет двух форвардов, которые на данном этапе своих карьер скорее являются футболистами-мемами.

Большинство фанатов не понимают, зачем такие игроки киевлянам.

Сейчас в составе Динамо есть Владислав Ванат, который также не сверкает, но, скорее всего, именно на него будет делаться ставка. Также есть молодой Исаенко, а из еврокубков Динамо уже вылетело, поэтому держать в команде и Супрягу, и Беседина, не целесообразно.

Конечно, в отличие от всех игроков, о которых мы говорили до этого, нападающие вряд ли поедут в топ-чемпионат, но что-то вроде Турции или Польши, вполне возможно. Хотя бы в аренду.

Вероятность перехода одного из них зимой: 70%

Возможно, кто-то ожидал увидеть в этом списке молодых звезд сборной Украины – Илью Забарного и Георгия Судакова, но вряд ли их клубы заинтересованы в продаже.

Динамо в общем-то не очень приветливо к подобным трансферам своих лидеров, а Шахтер может намереваться вырастить из хавбека "нового Мудрика" и продать его очень дорого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Шахтер Донецк чтиво

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