Один ушел за 100 млн евро, а другой - бесплатно: Параллельные реальности Шахтера и Динамо

Все футбольные болельщики в Украине привыкли к очному или заочному противостоянию донецкого Шахтера и киевского Динамо. Именно эти клубы уже длительные годы являются некими маркерами успеха в украинском футболе: постоянно борьба за чемпионство, результаты на международной арене, работа за пределами поля и много другое.

Одним из показателей успешности клуба, как бренда, является работа на трансферном рынке. Все мы знаем, что рынком для Шахтера длительные годы была Бразилия, а Динамо – пробовало различные варианты: Африка, Южная Америка, Европа и другие части мира.

Однако важно понимать, что работа клуба строится не только на покупках, но и на продажах. Если не считать результаты команд на международной арене, то показателем успеха является трансферная работа. Идеальными примерами выступают: Бенфика и Аякс, которые не выигрывают еврокубковые трофеи, но имеют репутацию клуба, который готовит качественных игроков.

В украинском футболе между Шахтером и Динамо – огромная пропасть в этом плане. ISPORT.ua разбирает принцип работы клубов на международном рынке в качестве поставщиков игроков.

ТОП-5 главных продаж Шахтера

Донецкий клуб стал маркером для европейских клубов, ведь "горняки" дают возможность футболистам развиваться и адаптироваться к футболу. Так что не удивительно, что гранды смотрят и наблюдают за украинским коллективом, который является неким трамплином в карьере футболистов.

Именно на это и ориентируются сами футболисты, которые знают, что, перейдя в Шахтер, есть возможность в будущем оказаться в топ-клубе.

Михаил Мудрик – в Челси в сезоне-2022/23 за 70 миллионов евро+бонусы Фред – в Манчестер Юнайтед в сезоне-2018/19 за 59 миллионов евро Алекс Тейшера – в Цзянсу Сунин в сезоне-2015/16 за 50 миллионов евро Фернандиньо – в Манчестер Сити в сезоне-2013/14 за 40 миллионов евро Виллиан – в Анжи в сезоне-2012/13 за 35 миллионов евро

К этому списку можно вспомнить Дугласа Косту (Бавария), Генриха Мхитаряна (Боруссия Дортмунд) и даже Дмитрия Чигринского (Барселона). Нет сомнений, что данный рейтинг был бы другим, если бы не полномасштабная война Украины с россией. Ведь из-за этого бразильские звезды ушли, считай, за малую сумму, в аренду или вовсе бесплатно – Додо (Фиорентина), Давид Нерес (Бенфика), Маркос Антонио (Лацио) и другие.

Как мы видим, что игроки Шахтера востребованы чуть-ли не каждый сезон, ведь футболисты выступают в разных чемпионатах (за сильные клубы) и в разное время. Ну а ценник на них – это явное доказательство.

ТОП-5 главных продаж Динамо

Киевское Динамо имеет совсем другую стратегию – удержать как можно дольше, а затем продать за невероятный ценник. Так что мы не часто слышим, что клуб продал кого-то за хорошую сумму и в отличный клуб.

Андрей Ярмоленко – в Боруссию Дортмунд в сезоне-2017/18 за 25 миллионов евро Андрей Шевченко – в Милан в сезоне-1999/00 за 23,91 миллиона евро Виталий Миколенко – в Эвертон в сезоне-2021/22 за 23,5 миллиона евро Александр Драгович – в Байер в сезоне-2016/17 за 21 миллион евро Сергей Ребров – в Тоттенхэм в сезоне-2000/01 за 18 миллионов евро.

Дальше в этом списке идут Каха Каладзе (Милан), Роман Еременко (рубин), Браун Идейе (Вест Бромвич), Джермен Ленс (Сандерленд) и другие. Выдумывать ничего не нужно, ведь сами можете увидеть ценник, время продаж ну и клубы, в которые ушли футболисты.

Сегодняшний день

Лучшие футболисты Динамо и Шахтера на сегодняшний день – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Про одного из них говорил весь мир длительные годы, как в медиа, так и на поле, а про другого – очень перспективный футболист.

Шахтер делал все, чтобы продать Мудрика, а Динамо – удержать Цыганкова. В итоге же – Михаил перешел в Челси за 100 миллионов евро, а второй – сбегает в Жирону на правах свободного агента. Нет сомнений, что Виктор усилит клуб, но таким вы представляли его уход из Динамо?

Цыганков не хотел повторять историю, когда Динамо сделало все, чтобы удержать Ярмоленко. Тогда киевляне переубедили переподписать контракт, чтобы клуб заработал на нем. Но какой ценой потом был осуществлен трансфер? Да и возраст – 27 лет, тогда у Ярмоленко было меньше шансов засветиться на весь мир, ведь с него требовали уже сразу. Виктор не захотел идти по такому сценарию (ему 25 сейчас), ведь далеко не факт, что найдется покупатель, который удовлетворит необъемные аппетит Суркиса.

Мудрик же подписал контракт с Челси на 8,5 лет и стал одним из самых дорогих новичков АПЛ. Вот она реальность.

Разные реальности

Киевское Динамо и донецкий Шахтер – самые популярные клубы в Украине, но в мире совсем различная ситуация. Одно дело результаты: Шахтер хочет выиграть Лигу чемпионов, а Динамо: "Лучше играть в Лиге Европы и побеждать, чем в Лиге чемпионов унизительно терпеть поражения", - Игорь Суркис. Конечно, шансы на то, что донецкий клуб выиграет главный европейский турнир минимальны, но важен факт ментальности и психологии. Шахтер хочет прославлять себя, зарабатывать и достигать успеха. Динамо же топчется на месте, вытаптывая себе яму.

Кроме результатов, есть репутация. Именно это влияет на успех бренда во всем мире. Давайте вспомним то, как Шахтер стал таковым. "Горняки" же в начале 2000-х не были тем клубом, который готов бросить вызов Украине и всему миру. Конечно, многое изменилось, когда пришел Ринат Ахметов и Мирча Луческу.

Такой дуэт, который поддерживался работой руководства, футболистами, тренерским штабом и результатами – из года в год шел вперед. Успехи на международной арене, правильный подход к игрокам и к другим клубам – имели огромное значение. В итоге мы имеем бренд с отличной репутацией, который готовит игроков для европейских грандов и просит за них солидные деньги.

Конечно, Мудрик – не стоит 100 или 80 или даже 60 миллионов евро. Но почему клубы готовы тратить такие деньги? Причина проста – Шахтер известный бренд, который славится своими футболистами. Единицы из тех, кто ушел за большие деньги, провалились. Так что Шахтер шел длительные годы к тому, чтобы за своих воспитанников просить 100 миллионов евро.

Вспомните Динамо. Вы знаете, только Игоря Суркиса и все. Непонятно, кто работает в структуре, кто отвечает за трансферы, да и какой курс развития. Если Шахтер пиарит себя (дает дважды награду Мудрику за лучшего игрока сезона, проводит различные акции, а Дарио Срна вместе с Мудриком выходит на поле Стэмфорд Бридж во время презентации игрока), то у Динамо лишь Суркис.

Президент говорит о том, что на столе у него нет предложений по игрокам. Конечно нет, ведь клубы знают, что нужно очень сильно потрудиться, чтобы осуществить трансфер – удовлетворить запрашиваемую сумму, быть подлежащего статуса (ведь в Жирону Суркис не захотел продавать Цыганкова, а про Супрягу вообще уже можно не вспоминать), да и качество самих футболистов очень сомнительно именно на европейском уровне, а не в УПЛ (Мудрик вырос в цене именно за игру в ЛЧ, а не за УПЛ). Клубам проще избегать Динамо, пускай и игроки имеют отличные перспективы стать звездами.

Разные реальности и мировоззрения. Чтобы Динамо стать таким, как Шахтер, – нужно иметь план работы и развития, а также научиться отпускать своих игроков, а не стараться нажиться на них по максимум. А то, таким образом, еще долго Шевченко и Ребров будут в топе продаж в истории клуба.

Дмитрий Данец