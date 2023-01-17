Официально: Цыганков – игрок Жироны
Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков стал игроком испанского клуба Жирона, о чем сообщил официальный сайт коллектива.
Игрок сборной Украины мог перейти в каталонский клуб летом как свободный агент, но руководство договорилось с коллегами из Динамо о сумме компенсации.
Детали трансфера Цыганкова в Жирону
Пока не известна точная сумма, которую Жирона заплатит за Виктора киевскому клубу.
Сам футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.
BENVINGUT VIKTOR! 👋— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
В основном составе Динамо Цыганков заиграл в далеком 2016 году и в очень юном возрасте стал вице-капитаном команды. Сейчас на его счету 94 гола за киевлян, в более чем 230 матчах.
За национальную сборную Украины Цыганков провел 43 матча и забил в них 7 голов. Однажды стал чемпионом по Динамо, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.