Официально: Цыганков – игрок Жироны

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков стал игроком испанского клуба Жирона, о чем сообщил официальный сайт коллектива.

Игрок сборной Украины мог перейти в каталонский клуб летом как свободный агент, но руководство договорилось с коллегами из Динамо о сумме компенсации.

Детали трансфера Цыганкова в Жирону

Пока не известна точная сумма, которую Жирона заплатит за Виктора киевскому клубу.

Сам футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.

BENVINGUT VIKTOR! 👋 — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

В основном составе Динамо Цыганков заиграл в далеком 2016 году и в очень юном возрасте стал вице-капитаном команды. Сейчас на его счету 94 гола за киевлян, в более чем 230 матчах.

За национальную сборную Украины Цыганков провел 43 матча и забил в них 7 голов. Однажды стал чемпионом по Динамо, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.