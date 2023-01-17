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Официально: Цыганков – игрок Жироны

Украинский футболист перебрался в клуб из Испании.
Сегодня, 14:02
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков стал игроком испанского клуба Жирона, о чем сообщил официальный сайт коллектива.

Игрок сборной Украины мог перейти в каталонский клуб летом как свободный агент, но руководство договорилось с коллегами из Динамо о сумме компенсации.

Детали трансфера Цыганкова в Жирону

Пока не известна точная сумма, которую Жирона заплатит за Виктора киевскому клубу.

Сам футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.

В основном составе Динамо Цыганков заиграл в далеком 2016 году и в очень юном возрасте стал вице-капитаном команды. Сейчас на его счету 94 гола за киевлян, в более чем 230 матчах.

За национальную сборную Украины Цыганков провел 43 матча и забил в них 7 голов. Однажды стал чемпионом по Динамо, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.


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