iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Шахтера хочет забрать в АПЛ Матвиенко, футболист уже в Лондоне

Украинский защитник может воссоединится с бывшим наставником в английском клубе.
Сегодня, 12:10
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Брайтон, который сейчас возглавляет бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, рассматривает возможность подписания защитника "горняков" Николая Матвиенко.

Как сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн, в 26-летнем футболисте лично заинтересован наставник "чаек", который хочет усилить оборонительную линию и закрепить успешное выступление команды под его руководством.

Читай также: Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы

Английский клуб не готов заплатить за игрока 25 миллионов евро, которые требует Шахтер, но итальянский специалист настаивает на том, чтобы сделка была осуществлена.

Воспользовавшись парой выходных, Матвиенко прибыл в Лондон, где сейчас находится его семья. Его поездка напрямую не связана с возможным трансфером, но ожидается, что разговоры о переходе продолжатся.

Напомним, что Матвиенко является воспитанником Шахтера. В текущем сезоне защитник провел в составе донецкой команды во всех турнирах 19 матчей, но результативными действиями не отметился.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Брайтон Николай Матвиенко Роберто де Дзерби

Статьи по теме

Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы
АПЛ: Миколенко с Эвертоном уступили Вест Хэму, Лестер упустил победу над Брайтоном АПЛ: Миколенко с Эвертоном уступили Вест Хэму, Лестер упустил победу над Брайтоном
Шахтер в рамках товарищеской встречи уступил Аустрии Шахтер в рамках товарищеской встречи уступил Аустрии
Арсенал Зинченко усилился полузащитником Брайтона Арсенал Зинченко усилился полузащитником Брайтона
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Другие страны14:23
Роналду оценил дебютную победу в Ан-Насре
Киберспорт14:02
BLAST Premier Spring Groups: матч NaVi и игра BIG - NiP
Европа13:57
Лэмпард пребывает на грани увольнения из Эвертона
Европа13:42
Старая синьора упала: Карикатурист оригинально высмеял положение Ювентуса в Серии А
Украина13:40
Звезды УПЛ: кто следующий на выход?
Теннис13:15
Australian Open (ATP): определились все четвертьфиналисты турнира
Бокс13:06
Камбосос сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко
Европа12:55
Кейн принял важное решение по поводу своего будущего в Тоттенхэме
Бокс12:45
"Я видел сосиски побольше, чем он": Отец Фьюри о бое Тайсона и Усика
Европа12:24
Зинченко - лучший игрок матча Арсенал - Манчестер Юнайтед по версии болельщиков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK