Экс-тренер Шахтера хочет забрать в АПЛ Матвиенко, футболист уже в Лондоне

Украинский защитник может воссоединится с бывшим наставником в английском клубе.

Брайтон, который сейчас возглавляет бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, рассматривает возможность подписания защитника "горняков" Николая Матвиенко.

Как сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн, в 26-летнем футболисте лично заинтересован наставник "чаек", который хочет усилить оборонительную линию и закрепить успешное выступление команды под его руководством.

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Английский клуб не готов заплатить за игрока 25 миллионов евро, которые требует Шахтер, но итальянский специалист настаивает на том, чтобы сделка была осуществлена.

Воспользовавшись парой выходных, Матвиенко прибыл в Лондон, где сейчас находится его семья. Его поездка напрямую не связана с возможным трансфером, но ожидается, что разговоры о переходе продолжатся.

Напомним, что Матвиенко является воспитанником Шахтера. В текущем сезоне защитник провел в составе донецкой команды во всех турнирах 19 матчей, но результативными действиями не отметился.