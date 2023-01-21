Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы

"Джаллоросси" готовы расстаться со своим игроком, который потерял место в стартовом составе.

С приходом в команду Пауло Дибалы прошлым летом, Николо Дзаньоло потерял свое место в стартовом составе Ромы.

В связи с этим и из-за травматичности игрока, команда Жозе Моуриньо готова пойти на серьезный шаг и продать 23-летнего итальянца.

Предметный интерес к хавбеку проявляют Милан и Ювентус, но приоритетом "джаллоросси" будет продажа игрока за пределы Италии, где им интересуются дортмундская Боруссия, Вест Хэм и Тоттенхэм.

Теперь же, как сообщает SempreMilan, к данному списку потенциальных покупателей присоединился и Брайтон, недавно расставшийся с Леандро Троссардом - проблемный бельгиец был продан в Арсенал.

По информации источника, "чайки" готовы предложить за Дзаньоло 25 миллионов евро, что меньше 40 миллионов, которые требует Рома.

В нынешнем сезоне Николо Дзаньоло вышел на футбольное поле 17 раз, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи. Согласно с Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов, а контракт подходит к концу летом 2024 года.