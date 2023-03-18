Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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В субботу, 18 марта, состоится центральный матч 18-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют киевское Динамо и луганская Заря.

Подопечные Мирча Луческу вернулись в чемпионскую гонку после победы над Днепр-1 (1:0). В свою очередь, "мужики" в последнем туре обыграли Львов (3:1).

Начало центрального матча тура - в 14:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция матча Динамо - Заря:

В турнирной таблице УПЛ Заря идет на третьем месте, опережая киевлян на одно очко.

Отметим, что на ISPORT.ua доступно расписание матчей во всех топ-национальных чемпионатов Европы.