Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
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В субботу, 18 марта, состоится центральный матч 18-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют киевское Динамо и луганская Заря.
Подопечные Мирча Луческу вернулись в чемпионскую гонку после победы над Днепр-1 (1:0). В свою очередь, "мужики" в последнем туре обыграли Львов (3:1).
Начало центрального матча тура - в 14:00 по киевскому времени.
Видео онлайн-трансляция матча Динамо - Заря:
В турнирной таблице УПЛ Заря идет на третьем месте, опережая киевлян на одно очко.
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