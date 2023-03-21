Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт

Центрбек донецкого Шахтера Николай Матвиенко подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "оранжево-черных", 26-летний футболист согласился поставить свою подпись в новом соглашении, по которому он будет выступать за команду Игора Йовичевича до 31 декабря 2027 года.

⚒ «Шахтар» продовжив контракт із Миколою Матвієнком! 🧡



Нову угоду із захисником розраховано до 31 грудня 2027 року.



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"У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили: во-первых, мы считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он - лидер Шахтера и сборной Украины, он - будущее нашего клуба и национальной команды", - заявил спортивный директор Шахтера Дарио Срна.

Николай Матвиенко - воспитанник донецкого клуба. Защитник дебютировал за первую команду Шахтера 22 августа 2015 года в матче кубка Украины против киевского Арсенала (3:0).

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На данный момент на его счету 157 матчей в оранжево-черной футболке, в которой он записал на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.

В составе Шахтера он трижды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал кубок Украины, а также один раз побеждал в Суперкубке Украины.