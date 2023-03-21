ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента

21 марта ФК Львов официально подтвердил, что главный тренер Олег Дулуб и его ассистент Александр Грановский были уволены.

Белоруский специалист сотрудничал с клубом с сентября 2021 года. За этот срок Дулуб провел в качестве главного тренера 31 игру, в которых добыл лишь 9 побед.

А в 17-ти матчах в текущем сезоне Львов выиграл лишь три, а еще в четырех выборол ничью.

По слухам, основными кандидатами на пост главного тренера являются Владимир Мазяр и Анатолий Бессмертный.

Стоит отметить, что Бессмертый уже возглавлял ФК Львов ранее, как раз до Дулуба. И уже даже дал комментарий по поводу возможного возвращения.

"Пока еще рано о чем-то говорить. Сейчас я еду на переговоры с ФК Львов, будем разговаривать с руководством", - коротко резюмировал Бессмертный.

Напомним, что в последнем туре Львов не смог обыграть Кривбасс, оставшийся в меншинстве.