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Бойко - о победе над Львовом: Вся команда без исключения справилась с давлением

Вратарь Динамо поделился впечатлениями от первого успеха в чемпионате.
Вчера, 23:21
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
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Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал победу над Львовом со счетом 1:0, которая стала первой для киевской команды в текущем чемпионате Украины.

"Была тяжелая игра, но на это есть свои причины, не хочется сейчас в них вдаваться. Соперник хорошо защищался и почти не атаковал. Мы знали, что оппоненты будут играть именно так, поэтому отталкивались от своей игры. Нам нужно было найти пути, как раскрыть оборону соперника.

Эмоции всегда бывают на футбольном поле. Случаются несколько некомпетентные люди, которые высказываются, не зная, что они говорят. Поэтому не хочу говорить об эмоциях, давайте только о футболе.

Конечно, давление чувствуется, ведь мы проиграли два матча подряд в чемпионате Украины и три в еврокубках. Однако, полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением. Ребята сегодня молодцы, хотя было действительно тяжело, ведь у нас матчи со второго дня на третий, много переездов и перелетов. Думаю, вы сами понимаете, что это занимает не один-два часа и тоже влияет на физическую форму. Но сегодня все выложились на полную и одержали победу. Это самое главное", - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее победу над Львовом также оценил главный тренер Динамо Мирча Луческу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Денис Бойко Украинская Премьер-лига ФК Львов
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