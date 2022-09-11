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Динамо набрало первые очки в сезоне, благодаря минимальной победе над Львовом

Киевляне сумели прервать свою серию поражений.
Сегодня, 19:08
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
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В воскресенье, 11 сентября, в рамках четвертого тура УПЛ состоялся матч киевского Динамо и Львова. Победу с минимальным счетом праздновали номинальные хозяева - 1:0.

Единственный гол встречи произошел в середине первого тайма, когда Виталий Буяльский реализовал передачу от Виктора Цыганкова.

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Матч не отличался огромным количеством моментов (всего 7 ударов по воротам на двоих), а потому счет продержался таким до самого конца, что ознаменовало первые набранные очки для киевского клуба.

Это позволило команде Мирчи Луческу подняться со дна турнирной таблицы - теперь "бело-синие" занимают десятое место. Львов же, наоборот, опустился на 14-ю строчку.

Динамо - Львов 1:0
Гол: Буяльский, 32.

Динамо: Бойко - Тымчик (Караваев, 61), Бурда, Забарный, Вивчаренко (Дубинчак, 61) - Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Андриевский, 67), Кабаев - Гармаш (Ванат, 78).

Львов: Ильющенков - Бусько, Вовкун, Муравский, Мильченко - Грисьо, Васильев (Якимов, 46), Шишка (Крушинский, 4), Мишенко (Бугай, 56), Бойко - Ныч (Ременяк, 62 (Михайлов, 82)).

Предупреждения: Васильев, Бусько, Вовкун, Грисьо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ львов Динамо Киев
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