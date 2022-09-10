Диалло вернется в Динамо Киев

Сенегальский футболист Самба Диалло объявил о своем возвращении в киевский клуб.

По словам 19-летнего футболиста, в Украине выглядит все стабильно.

"У меня пятилетний контракт с Динамо, и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы".

Читай также: Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана

"Были и другие предложения, но клуб мне позвонил. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу", - отметил Диалло.

Напомним, что летом Диалло был на просмотре во французском Бресте, однако не впечатлил тренерский штаб команды.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки.