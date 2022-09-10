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Диалло вернется в Динамо Киев

Сенегалец будет выступать за киевскую команду.
Сегодня, 14:40
Самба Диалло / ФК Динамо Киев
Самба Диалло / ФК Динамо Киев
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Сенегальский футболист Самба Диалло объявил о своем возвращении в киевский клуб.

По словам 19-летнего футболиста, в Украине выглядит все стабильно.

"У меня пятилетний контракт с Динамо, и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы".

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"Были и другие предложения, но клуб мне позвонил. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу", - отметил Диалло.

Напомним, что летом Диалло был на просмотре во французском Бресте, однако не впечатлил тренерский штаб команды.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол диалло Динамо Киев
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