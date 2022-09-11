"Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подытожил минимальную победу со счетом 1:0 над Львовом в четвертом туре украинской Премьер-лиги, благодаря которой киевская команда набрала первые очки в нынешнем чемпионате.

"Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники же ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые три-четыре дня - это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть, нет стабильной базы, места, где бы могли находиться. Тащим за собой кучу вещей - форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру с Фенербахче, мы ехали 11 часов на автобусе, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно - точно так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре, это сложно.

Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было допущено много ошибок, в том числе, индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно добиться победы, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.

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Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что пять-шесть игроков травмированы и выпали на неопределенный период - это также сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра - следующая.

Представьте себе, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, также не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся - такова реальность. Футбол - наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.

После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся по сборным командам. С точки зрения психологии сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернутся в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо во втором туре группового этапа Лиги Европы примет кипрский АЕК. Матч состоится в четверг, 15 сентября, в Кракове и начнется в 22:00 по киевскому времени.