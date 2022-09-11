iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате

Наставник киевской команды высказался по поводу успеха в поединке со Львовом.
Сегодня, 22:12
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
0 0 0

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подытожил минимальную победу со счетом 1:0 над Львовом в четвертом туре украинской Премьер-лиги, благодаря которой киевская команда набрала первые очки в нынешнем чемпионате.

"Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники же ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые три-четыре дня - это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть, нет стабильной базы, места, где бы могли находиться. Тащим за собой кучу вещей - форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру с Фенербахче, мы ехали 11 часов на автобусе, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно - точно так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре, это сложно.

Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было допущено много ошибок, в том числе, индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно добиться победы, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.

Читай также: Основной полузащитник Динамо выбыл на полгода из-за травмы

Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что пять-шесть игроков травмированы и выпали на неопределенный период - это также сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра - следующая.

Представьте себе, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, также не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся - такова реальность. Футбол - наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.

После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся по сборным командам. С точки зрения психологии сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернутся в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо во втором туре группового этапа Лиги Европы примет кипрский АЕК. Матч состоится в четверг, 15 сентября, в Кракове и начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Мирча Луческу Украинская Премьер-лига ФК Львов
0 0 0

Статьи по теме

Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер
Динамо набрало первые очки в сезоне, благодаря минимальной победе над Львовом Динамо набрало первые очки в сезоне, благодаря минимальной победе над Львовом
Колос на своем поле одолел Металлист Колос на своем поле одолел Металлист
Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины
Помочь журналистам

Видео

Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Украина22:12
"Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате
Украина22:04
Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины
Европа21:36
Фрайбург уступил первое место в Бундеслиге, Бавария теперь третья
Олимпийские виды21:25
Украинец Кулик выиграл медаль чемпионата мира по борьбе
Сборные21:10
Евробаскет-2022. Италия выбила Сербию с Йокичем из турнира
Европа20:56
Ренн - Осер 5:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Киберспорт20:41
ESL Pro League S16: онлайн-трансляция решающего матча FaZe - BIG
Европа20:27
Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер
Украина19:56
Украинское сообщество ОАЭ поздравило Ярмоленко с дебютным голом за Аль-Айн
Сборные19:34
Багатскис назвал причину поражения сборной Украины в 1/8 финала Евробаскета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK