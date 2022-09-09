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Основной полузащитник Динамо выбыл на полгода из-за травмы

Шапаренко в ближайшее время на поле не появится.
Сегодня, 12:50
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images
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Полузащитник Динамо Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против Фенербахче (1:2).

Украинский хавбек был заменен на 67-й минуте встречи. Киевский клуб подтвердил, что у Шапаренко разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, ввиду чего игроку понадобится хирургическое вмешательство.

По предварительным прогнозам врачей 23-летний полузащитник проведет в лазарете около шести месяцев.

В текущем сезоне на счету Шапаренко 2 матча в рамках УПЛ.

Напомним, на ISPORT также доступен видеообзор матча Фенербахче - Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Николай Шапаренко
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