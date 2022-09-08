Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В Стамбуле в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сошлись местный Фенербахче и киевское Динамо.

Счет матча в середине первого тайма открыл центрбек хозяев Густаво Энрике, который точным ударом головой замкнул подачу с углового.

Гол Густаво Энрике:

Однако на 64-й минуте киевляне отыгрались. Виталий Буяльский обыграл на левом фланге нескольких оппонентов и отдал передачу на линию штрафной, откуда Виктор Цыганков в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Гол Виктора Цыганкова:

К сожалению, Динамо не сумело удержать ничейный счет. В концовке поединка Миши Батшуаи с близкого расстояния "расстрелял" Георгия Бущана.

Гол Миши Батшуаи:

Фенербахче - Динамо 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуаи, 90+3- Цыганков, 64

Фенербахче: Алтай — Луан Перес, Салаи, Энрике — Кадиоглу, Крешпу (Яндаш, 83), Арао, Алиоски (Линкольн, 83) — Росси (Кахведжи, 69), Жоау Педро (Батшуаи, 69), Кинг (Валенсия, 69).

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 59) — Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68) — Цыганков, Гармаш (Кравченко, 88), Кабаев.

Предупреждения: Кинг, Росси, Яндаш (за пределами поля), Алиоски - Гармаш, Сирота.

Источник: MEGOGO