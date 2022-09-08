Динамо проиграло Фенербахче, пропустив в концовке

Киевское Динамо подходило к матчу первого тура Лиги Европы далеко не в лучшей форме после четырех поражений подряд. Поэтому болельщики обычно сердцем верили в победу, но головой понимали, что получить ее будет очень тяжело.

Перед матчем появились первые проблемы – Мирча Луческу не мог рассчитывать на Забарного, Попова, Беседина и Ваната.

Фенербахче начал поединок жестко, на что киевляне также отвечали своими фолами на грани желтой карты. Первую получил Гармаш уже на 11-й минуте. Но относительно моментов у одних или других ворот - их почти не было.

Но на 35-й минуте Фенербахче подавал угловой и Густаво Энрике выпрыгнул выше Гармаша и головой пробил точно над Бущаном. За весь первый тайм Динамо смогло нанести всего один полуудар.

Да даже то, что именно Фенербахче побеждал, не заставляло их "подсесть". Они продолжали атаковать и пытаться забить еще, но очень опасных моментов у них тоже было минимум. Но вот в середине второго тайма произошла неожиданность – Динамо провело атаку, Буяльский прострелил с фланга, а Цыганков в прикосновение пробы. Удар был не из лучших, но голкипер Алтай не смог как следует его отбить и мяч влетел в ворота.

После пропущенного гола Фенербахче несколько просел, но когда разбегались вышедшие на замены игроки, у ворот Динамо снова стало горячо. Но гола турецким фанатам пришлось ждать очень долго и лишь на 90+3 минуте Миши Батшуаи воспользовался тем, что его оставили на единице вратарской и пробил точно в ворота.

Киевляне начали Лигу Европы с поражения и теперь вынуждены будут догонять другие матчи.

Фенербахче - Динамо 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуаи, 90+3 - Цыганков, 64