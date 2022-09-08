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Динамо потерпело первое поражение в истории противостояния с Фенербахче

Все когда-то бывает в первый раз, даже поражения.
Вчера, 22:33
Фенербахче - Динамо / ФК Динамо Киев
Фенербахче - Динамо / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо не сумело увезти из Турции ничейный результат, пропустив от Фенербахче уже в добавленное арбитром время, что привело к победе хозяев поля со счетом 2:1.

На голы Густаво Энрике и Миши Батшуаи "бело-синие" ответили взятием ворот в исполнении Виктора Цыганкова.

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Стоит отметить что данное поражение стало первым для киевлян в истории данного противостояния. Ранее команды провели между собой шесть официальных поединков, три из которых завершились победой украинского коллектива, еще три команды свели в ничью.

После прошедшей встречи разница голов все равно осталась на стороне Динамо - 10:6.

В параллельной игре группы В Ренн также в компенсированное время вырвал победу на выезде у АЕК Ларнака. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы фенербахче Динамо Киев
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Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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