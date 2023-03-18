Львов - Кривбасс 2:2: обзор матча и результат игры 18.03.2023

В субботу, 18 марта, Львов в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги принимал Кривбасс.

Криворожская команда в противостоянии с аутсайдером чемпионата не смогла удержать победу, завершив поединок вничью 2:2.

Гости вышли вперед в середине первого тайма, после того как Рифет Капич реализовал пенальти, а перед перерывом остались в меньшинстве из-за удаления за вторую желтую карточку Никиты Татаркова.

Во второй половине встречи Львов сумел выровнять положение - Владислав Бугай не смог переиграть голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки, но на добивании успешно сыграл Ярослав Богунов.

Вскоре Капич оформил дубль и снова вывел Кривбасс вперед, но под конец поединка Александру Беляеву удалось вырвать ничью для своей команды.

На данный момент Кривбасс занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка. Львов с 13 баллами находится на последней позиции.

Статистика матча Львов - Кривбасс 18-го тура чемпионата Украины

Львов - Кривбасс 2:2

Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 – Капич, 20 (пен.), 79

На 74-й минуте Бугай (Львов) не реализовал пенальти (голкипер).

Владение мячом: 53% - 47%

Удары по воротам: 12 - 3

Удары в створ: 4 - 2

Львов: Рыбка - Дитятьев, Фернандес, Силва (Богунов, 46), Кузык, Грисьо, Алибеков (Соуза, 72), Антонио (Мыльченко, 57), Свржняк (Эсеола, 57), Беляев, Бугай

Кривбасс: Сарнавский - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Приходько (Банада, 46), Капич, Микитишин (Задерака, 46), Татарков, Хомченовский, Устименко

Предупреждения: Дитатьев, Фернандес, Беляев - Татарков, Приходько, Рябов, Якимец.

Удаление: Татарков, 43 (вторая желтая).