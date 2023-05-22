Клуб УПЛ прекратит свое существование

ФК Львов не сыграет даже в последнем матче УПЛ.

Команда украинской Премьер-лиги по футболу Львов прекратит свое существование. Об этом сообщает Футбол ТIМЕ.

С 1 июня клуб не будет спонсироваться его президентом Богданом Копытко. менеджмент Львова уже уведомил об этом футболистов команды и даже попросил их забрать с базы все вещи.

Кроме того, до конца нынешнего сезона клуб должен провести еще три матча. 25 мая Львов дома примет Черноморец, а 29-го числа - Ингулец.

3 июня команду ждет гостевая игра с Колосом, но львовяне ехать на матч не планируют.

Напомним, клуб замыкает турнирную таблицу в элитном украинском дивизионе и уже не имеет шансов на спасение в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что определилась первая команда, которая поднимется в УПЛ по итогам этого сезона.