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Определилась первая команда, которая поднимется в УПЛ по итогам этого сезона

Оболонь примет участие в предстоящем розыгрыше чемпионата Украины.
Сегодня, 16:08
Оболонь
Оболонь

В рамках 6 тура группы повышения в классе Первой лиги Украины Оболонь на выезде сыграла с тернопольской Нивой.

Гости в большинстве победили Ниву, игравшую в меньшинстве со счетом 1:2. 

Таким образом, Оболонь стала первой командой, которая поднялась в УПЛ и сыграет там в следующем сезоне.

Стоит отметить, что немногим позже повышение в классе, вероятно, оформит и Полесье, которому для этого будет достаточно ничьи с Кремнем.

Нива - Оболонь 1:2

Голы: Галадей, 66 - Груша, 16, Краснопир, 61.

Предупреждения: Гатала, Галадей - Краснопир

Удаление: Гатала, 86

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Оболонь

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