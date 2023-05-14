Определилась первая команда, которая поднимется в УПЛ по итогам этого сезона
Оболонь примет участие в предстоящем розыгрыше чемпионата Украины.
В рамках 6 тура группы повышения в классе Первой лиги Украины Оболонь на выезде сыграла с тернопольской Нивой.
Гости в большинстве победили Ниву, игравшую в меньшинстве со счетом 1:2.
Таким образом, Оболонь стала первой командой, которая поднялась в УПЛ и сыграет там в следующем сезоне.
Стоит отметить, что немногим позже повышение в классе, вероятно, оформит и Полесье, которому для этого будет достаточно ничьи с Кремнем.
Нива - Оболонь 1:2
Голы: Галадей, 66 - Груша, 16, Краснопир, 61.
Предупреждения: Гатала, Галадей - Краснопир
Удаление: Гатала, 86