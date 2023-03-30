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КДК УАФ дисквалифицировал Буяльского на три матча

Лидер Динамо узнал длительность своего отстранения за недавнее удаление.
Сегодня, 18:43
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал хавбека Динамо Виталия Буяльского на три матча за "нецензурные и оскорбительные выражения", сообщает официальный сайт УАФ.

Лидер киевлян был удален уже после финального свистка матча 17-го тура УПЛ против Днепра-1 (1:0).

Главный арбитр той встречи Дмитрий Кривушкин показал 30-летнему украинцу красную карточку после того, как тот сначала чрезмерно эмоционально праздновал победу перед соперниками, а затем направился к арбитру, выражая все, что он думал в тот момент.

Стоит отметить, что один матч дисквалификации Виталий Буяльский уже пропустил - это была игра против луганской Зари (0:1).

Таким образом, полузащитник пропустит матчи против Львова (2 апреля), и Миная (8 апреля).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Виталий Буяльский

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