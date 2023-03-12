Неадекватное поведение: Буяльский полез на арбитра и получил красную после матча
Хавбек Динамо повел себя неподобающим образом после центрального поединка тура.
В рамках 17 тура чемпионата Украины Динамо с минимальным счетом победило Днепр-1.
Во время поединка случился скандальный эпизод с участием Виталия Буяльського, хавбека "спортклубовцев" Доминго Бланко и арбитра матча Дмитрия Кривушкина.
Легионер Днепра-1 откровенно грубо сфолил на лидера столичного клуба, однако в ответ на это Кривушкин показал Бланко лишь желтую карточку.
После поединка страсти не утихли и Буяльський на эмоциях начал "наезжать" на Кривушкина за что получил красную.
Напомним, что из-за поражения в матче с Динамо и победы Шахтера во встрече с Кривбассом коллектив Александра Кучера начал отставать от "горняков" в турнирной таблице УПЛ.