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Неадекватное поведение: Буяльский полез на арбитра и получил красную после матча

Хавбек Динамо повел себя неподобающим образом после центрального поединка тура.
Сегодня, 22:18
Виталий Буяльский в борьбе за мяч / scdnipro1.com.ua
Виталий Буяльский в борьбе за мяч / scdnipro1.com.ua

В рамках 17 тура чемпионата Украины Динамо с минимальным счетом победило Днепр-1.

Во время поединка случился скандальный эпизод с участием Виталия Буяльського, хавбека "спортклубовцев" Доминго Бланко и арбитра матча Дмитрия Кривушкина.

Легионер Днепра-1 откровенно грубо сфолил на лидера столичного клуба, однако в ответ на это Кривушкин показал Бланко лишь желтую карточку.

После поединка страсти не утихли и Буяльський на эмоциях начал "наезжать" на Кривушкина за что получил красную.

Напомним, что из-за поражения в матче с Динамо и победы Шахтера во встрече с Кривбассом коллектив Александра Кучера начал отставать от "горняков" в турнирной таблице УПЛ.


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