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Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра

Однако Кривушкин не стал жестко наказывать за откровенную грубость.
Сегодня, 16:20
Днепр-1 - Динамо / upl.ua
Днепр-1 - Динамо / upl.ua

В рамках 17-го тура УПЛ встречались Днепр-1 и киевское Динамо. Матч завершился 0:1 в пользу столичного клуба, но без скандала не обошлось.

На 83-й минуте игрок Днепра-1 Доминго Бланко намеренно наступил шипами на голеностоп Виталию Буяльскому, когда тот был без мяча.

Несмотря на то, что эпизод произошел прямо на глазах главного арбитра Дмитрия Кривушкина, тот, не раздумывая, показал аргентинцу лишь желтую карточку.

А Виталия заменили несколько минут спустя. После матча игрок Динамо вышел на поле что-то сказать арбитру и получил прямую красную карточку.

Интересно, что ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу жаловался на предвзятое судейство со стороны Катерины Монзуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Днепр-1 Виталий Буяльский

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