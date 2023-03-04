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Луческу: У меня ощущение, что Монзуль издевается над Динамо

Румын подверг критике украинку за ее суддейство в матче с Ингульцом.
Сегодня, 18:43
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу разразился тиррадой в сторону судди матча против Ингульца Екатерины Монзуль.

Румынский специалист заявил, что у него создается впечатление, что Монзуль просто издевается над столичным клубом.

"Прежде всего, поздравляю команду-соперницу, она достигла того, к чему стремилась, за счет большой самоотдачи и хорошей организации игры.

Но стоит отметить, что оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол - соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот была игра рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам "Ингульца", а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром. К этому добавился счет 0:2, с которого надо было отыгрываться.

Подобную трактовку эпизодов мы видим не впервые, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и удаления. Возникает много вопросов, в частности почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу.

Во время второго гола при отборе мяча соперник подыграл себе рукой, после чего началась голевая контратака. Арбитр сказала, что игра рукой была, однако это не фол. Какое правило указывает на то, что это не фол?

Все это время я мало говорил о судействе, однако вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками.

Луческу выразил надежду, что украинка больше никогда не будет судить матчи с участием Динамо.

У нас хорошая, способная молодежь. Надеюсь, что вместе со старшими партнерами эти ребята преодолеют этот момент, закалятся. Я видел их в раздевалке, все очень расстроены. Надеюсь, что Екатерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом мы имели проблемы из-за нее. Мне жаль, что наши молодые игроки, которые дебютируют, с первых игр сталкиваются с несправедливым судейством. Для их развития это плохо.

Мешала суета, вызванная тем, что надо было отыгрывать гандикап в два мяча. Кроме того, причиной нервозности игроков были судейские ошибки. Мы потеряли контроль над ходом игры из-за ссоры с арбитром. Молодые игроки, такие как Дячук, Ванат, Царенко, и не только молодые в подобной ситуации не могут контролировать свои эмоции. А надо было думать о своей игре. Эта нервозность нам мешала", - заявил наставник "бело-синих".

На нашем сайте доступен отчет по матчу Динамо - Ингулец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Екатерина Монзуль

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