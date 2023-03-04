Динамо - Ингулец 0:2 обзор матча и результат игры 04.03.2023

Сенсационно завершился первый матч с участием Динамо Киев в 2023 году.

На стадионе Динамо имени Валерия Лобановского состоялся матч чемпионата Украины между киевским Динамо и Ингулцем с Петровым.

Подопечные Мирчи Луческу ужасно начали первую половину сезона, и вторую начали не лучше. Уже на старте матча вингер Ингульца Козак открыл счет в этом поединке, реализовав возможность после контратаки.

Динамо после пропущенного мяча пыталось отыграться, но перед перерывом Ингулец снова выбежал в крутую контратаку после обрезки Сидорчука и забил второй мяч. При этом игроки киевлян апеллировали к Екатерине Монзуль, будто соперник остановил мяч рукой в этом эпизоде, но ни арбитрина, ни судьи на VAR никак не отреагировали.

Источник: ФК Динамо Киев

Весь второй тайм динамовцы наседали на ворота Ингульца, но действительно опасных моментов так и не создали. Был удар в исполнении попавшего в штангу Дениса Гармаша, но даже там создалось впечатление, что голкипер Ингульца Алексей Паламарчук держал все под контролем.

Более того, Ингулец мог забить еще и третий мяч, на последних секундах встречи они сбежали в очередную контратаку, но в этот раз реализовать ее не удалось.

Дебют Сергея Ковальца на посту главного тренера Ингульца можно назвать не просто удачным, а идеальным. Ингулец покинул опасную зону и теперь занимает 11 место в таблице. Динамо же из-за этого поражения уже завтра может потерять свое третье место.

Статистика матча Динамо - Ингулец 16-го тура чемпионата Украины

Динамо - Ингулец 0:2

Голы: Казак, 12, Одарюк, 43

Владение мячом: 56% – 44%

Удары по воротам: 8 - 5

Удары в плоскость: 3 – 4

Угловые: 7 - 1

Динамо Киев: Нещерет - Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак (Вивчаренко, 46) - Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86) - Волошин (Царенко, 46), Буяльский, Кабаев (Гармаш, 46) - Ванат (Лонвейк, 70).

Ингулец: Паламарчук - Нагиев (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковалев, Ченбай, Смоляков - Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак - Ситало (Марусич, 87).

Предупреждение: Лонвейк – Смоляков.