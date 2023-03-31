Заря - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча 19-го тура УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, луганская Заря в качестве номинального хозяина поля будет принимать в гостях львовских Рух в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Коллективы подходят к данной встрече в противоположных статусах: пока луганчане борются за место в еврокубках в следующем сезоне, львовяне пытаются сбежать из зоны вылета.

Матч состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Заря - Рух

Трансляция матча Заря - Рух будет доступна в этой новости 2 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Рухом будет транслироваться на канале Football Hub в YouTube.

Онлайн-трансляция будет доступна 2 апреля в 15:00 по Киеву

Предыдущая встреча этих двух команд получилась достаточно сенсационной. Львовская команда победила своего оппонента со счетом 3:1, благодаря хет-трику Таллеса. Однако, как показал дальнейший сезон, это скорее была случайность.

"Черно-белые" набрали ход, за счет чего сейчас занимают третье место таблицы чемпионата Украины. В прошлом туре команда Патрика ван Леувена с минимальным счетом победила киевское Динамо.

А вот у "желто-черных" все идет не так успешно. Команда, которая недавно сменила тренера, борется за выживание: 14 место и 17 очков в активе (столько же у Металлиста, идущего 15-м). В 18-м туре львовяне уступили лидеру чемпионата донецкому Шахтеру.