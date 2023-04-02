Заря - Рух 3:0: обзор матча и результат игры 02.04.2023

Подопечные Патрика ван Леувена уверенно справились со своим оппонентом, отгрузив тому три мяча.

В воскресенье, 2 апреля, программу 19-го тура УПЛ закрывали луганская Заря и львовский Рух.

Луганчане вышли на этот поединок заряженными отомстить своему сопернику за поражение 1:3 в первом круге чемпионата. И это у них удалось.

На 18-й минуте за фол против Кирилла Дришлюка арбитр матча Виталий Романов назначил пенальти, который уверенно реализовал Сергей Булеца.

После перерыва пришла Назария Русина записывать свою фамилию на табло. Роман Вантух с фланга забросил мяч в штрафную, а форвард "черное-белых" в касание переправил мяч в ворота.

А под занавес встречи хозяева поля довели счет до разгромного: Игорь Снурницын прострелил в штрафную на Владислава Погорилова, который с близкого расстояния переиграл Юрия Панькива.

Заря продолжает удерживать третье место УПЛ, заработав уже 40 очков. Рух в свою очередь опустился на 15-е место, имея в активе всего 17 баллов.

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Статистика матча Заря - Рух 19-го тура УПЛ

Заря - Рух 3:0

Голы: Булеца, 18 (пен.), Русин, 64, Погорилый, 86.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 4 - 1

Атаки: 77 - 68

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Дришлюк (Хахлев, 87), Антюх (Погорилый, 73), Булеца, Русин (Шахов, 73) - Мишнев (Вантух, 60).

Рух: Панькив - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Эдсон (Рунич, 60), Довгий, Климчук, Таллес, Соломон-Отабор - Карабин (Притула, 61).

Предупреждения: Русин - Слюбик.