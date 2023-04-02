Львов - Динамо 0:2: обзор матча и результат игры 02.04.2023

В воскресенье, 2 апреля, киевское Динамо в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги встречалось на выезде со Львовом.

Подопечные Мирчи Луческу в сотом поединке под руководством румынского специалиста сумели порадовать своего наставника, одержав победу со счетом 2:0.

Источник: УПЛ

После безголевого первого тайма Динамо удалось открыть счет в начале второй половины встречи после эффектного розыгрыша штрафного. Владимир Шепелев откатил мяч под удар Владиславу Ванату, который вколотил его в сетку ворот Александра Рыбки.

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Практически под конец матча преимущество киевлян закрепил вернувшийся из аренды в братиславском Словане форвард Эрик Рамирес. Венесуэльский нападающий записал на свой счет второй гол в этом поединке в частности и второй результативный удар в своей динамовской карьере в целом.

Источник: ФК Динамо Киев

После этой победы Динамо, набрав 36 очков в 19 матчах, осталось на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. Львов идет на последнем месте с 13 баллами в активе.

Статистика матча Львов - Динамо 19-го тура чемпионата Украины

Львов - Динамо 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 2 - 9

Удары в створ: 0 - 5

Угловые: 1 - 9

Атаки: 65 - 105

Львов: Рыбка, Богунов (Михайлив 83), Бугай, Антонио, Эсеола, Беляев (Свржняк 71), Мильченко, Сасовский (Соуза 71), Грисьо, Дитятьев, Габриэль

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Яцик 75), Ванат (Рамирес 80), Караваев, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубинчак, Бенито (Тымчик 80)

Предупреждения: Богунов 51, Эсеола 73 - Дубинчак 50, Шепелев 72