Ванат забил за Динамо после идеального розыгрыша штрафного

Киевляне вышли вперед в матче со Львовом после классного стандарта.

Динамо в рамках чемпионата Украины на выезде встречается со Львовом.

В первом тайме киевляне не смогли забить в ворота Александра Рыбки, но на старте второй половины отличились после розыгрыша штрафной.

У мяча находились Шепелев и Ванат. В момент, когда казалось, что Владимир просто отойдет в сторону, он неожиданно покатил мяч в бок под удар форварда.

Ванат мощно пробил сходу и прошил голкипера.

Для Владислава Ваната этот гол стал шестым в 17 матчах чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с перспективным голкипером.