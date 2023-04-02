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Ванат забил за Динамо после идеального розыгрыша штрафного

Киевляне вышли вперед в матче со Львовом после классного стандарта.
Сегодня, 14:49
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua

Динамо в рамках чемпионата Украины на выезде встречается со Львовом.

В первом тайме киевляне не смогли забить в ворота Александра Рыбки, но на старте второй половины отличились после розыгрыша штрафной.

У мяча находились Шепелев и Ванат. В момент, когда казалось, что Владимир просто отойдет в сторону, он неожиданно покатил мяч в бок под удар форварда.

Ванат мощно пробил сходу и прошил голкипера.

Для Владислава Ваната этот гол стал шестым в 17 матчах чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с перспективным голкипером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владислав Ванат

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