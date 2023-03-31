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Динамо продлило контракт с перспективным голкипером

Денис Игнатенко связал свое будущее с клубом на ближайшие несколько лет.
Сегодня, 12:22
Денис Игнатенко / ФК Динамо Киев
Денис Игнатенко / ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского Динамо объявила о продлении контракта с перспективным голкипером.

Как сообщает официальный сайт клуба, Денис Игнатенко связал свое будущее с "бело-синими" новым контрактом до 30 июня 2026 года.

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Вратарь на данный момент выступает за молодежную команду Динамо, где уже успел провести 41 матч в молодежном чемпионате Украины.

Также Игнатенко постоянно задействуют в тренировках взрослой команды столичного коллектива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Динамо Киев

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