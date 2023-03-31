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Трубин - первый среди самых дорогих вратарей до 21 года

Голкипер Шахтера поделил первое место с вратарем аутсайдера АПЛ.
Сегодня, 09:55
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Transfermarkt вновь обновил показатели цен на некоторых футболистов после чего образовался новый топ самых дорогих вратарей мира до 21 года.

Возглавили рейтинг украинец Анатолий Трубин и голкипер Саутгемптона Гэвин Базуну. Оба стража ворот оцениваются в 18 млн евро.

На целых 8 млн дешевле Трубина и Базуну вратарь Лилля Люка Шевалье, закрывающий тройку лидеров.

На 4 и 5 месте соответственно находятся Маартен Вандервурт из Генка и одноклубник Михаила Мудрика Габриэль Слонина.

Самые дорогие вратари мира в возрасте до 21 года

  • Анатолий Трубин (Шахтер) - 18 млн евро
  • Гэвин Базуну (Саутгемптон) - 18 млн евро
  • Люка Шевалье (Лилль) - 10 млн евро
  • Маартен Вандервурт (Генк) - 9 млн евро
  • Габриэль Слонина (Челси) - 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Трубин стал одним из самых дорогих игроков УПЛ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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