Трубин - первый среди самых дорогих вратарей до 21 года

Transfermarkt вновь обновил показатели цен на некоторых футболистов после чего образовался новый топ самых дорогих вратарей мира до 21 года.

Возглавили рейтинг украинец Анатолий Трубин и голкипер Саутгемптона Гэвин Базуну. Оба стража ворот оцениваются в 18 млн евро.

На целых 8 млн дешевле Трубина и Базуну вратарь Лилля Люка Шевалье, закрывающий тройку лидеров.

На 4 и 5 месте соответственно находятся Маартен Вандервурт из Генка и одноклубник Михаила Мудрика Габриэль Слонина.

Самые дорогие вратари мира в возрасте до 21 года

Анатолий Трубин (Шахтер) - 18 млн евро

Гэвин Базуну (Саутгемптон) - 18 млн евро

Люка Шевалье (Лилль) - 10 млн евро

Маартен Вандервурт (Генк) - 9 млн евро

Габриэль Слонина (Челси) - 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Трубин стал одним из самых дорогих игроков УПЛ