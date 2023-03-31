Трубин - первый среди самых дорогих вратарей до 21 года
Голкипер Шахтера поделил первое место с вратарем аутсайдера АПЛ.
Transfermarkt вновь обновил показатели цен на некоторых футболистов после чего образовался новый топ самых дорогих вратарей мира до 21 года.
Возглавили рейтинг украинец Анатолий Трубин и голкипер Саутгемптона Гэвин Базуну. Оба стража ворот оцениваются в 18 млн евро.
На целых 8 млн дешевле Трубина и Базуну вратарь Лилля Люка Шевалье, закрывающий тройку лидеров.
На 4 и 5 месте соответственно находятся Маартен Вандервурт из Генка и одноклубник Михаила Мудрика Габриэль Слонина.
Самые дорогие вратари мира в возрасте до 21 года
- Анатолий Трубин (Шахтер) - 18 млн евро
- Гэвин Базуну (Саутгемптон) - 18 млн евро
- Люка Шевалье (Лилль) - 10 млн евро
- Маартен Вандервурт (Генк) - 9 млн евро
- Габриэль Слонина (Челси) - 8 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Трубин стал одним из самых дорогих игроков УПЛ