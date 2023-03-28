Трубин, Матвиенко и другие: топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Портал Transfermarkt обновил ценники для игроков украинского чемпионата.

С декабря прошлого года многие футболисты УПЛ получили неплохой прирост стоимости, за счет чего общая стоимость лиги выросла более, чем на 10 %.

Первое место по стоимости состава занимает донецкий Шахтер (104,8 млн евро), затем Динамо Киев (63 млн евро) и Днепр-1 (33,7 млн евро). Однако, что интересно, больше всего в стоимости прибавили Шахтер, Черноморец и луганская Заря.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Имя (команда) - нынешняя цена (прогресс за 2023 год)

Анатолий Трубин (Шахтер) - 18 млн евро (+7 млн) Николай Матвиенко (Шахтер) - 18 млн евро (+7 млн) Артем Довбик (Днепр-1) - 11 млн евро (+1 млн) Георгий Бущан (Динамо) - 10 млн евро (+ 1 млн) Георгий Судаков (Шахтер) - 9 млн евро (+3 млн) Виталий Буяльский (Динамо) - 8 млн евро (+1 млн) Артем Бондаренко (Шахтер) - 6 млн евро (+5 млн) Валерий Бондарь (Шахтер) - 5 млн евро (+2,5 млн) Даниил Сикан (Шахтер) - 4 млн евро (+2,8 млн) Юхим Конопля (Шахтер) - 4 млн евро (+1,5 млн)

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