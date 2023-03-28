iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин, Матвиенко и другие: топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

ISPORT рассказывает о самых дорогих футболистах УПЛ.
Сегодня, 17:11
Георгий Судаков / uaf.com.ua
Георгий Судаков / uaf.com.ua

Портал Transfermarkt обновил ценники для игроков украинского чемпионата.

С декабря прошлого года многие футболисты УПЛ получили неплохой прирост стоимости, за счет чего общая стоимость лиги выросла более, чем на 10 %.

Первое место по стоимости состава занимает донецкий Шахтер (104,8 млн евро), затем Динамо Киев (63 млн евро) и Днепр-1 (33,7 млн евро). Однако, что интересно, больше всего в стоимости прибавили Шахтер, Черноморец и луганская Заря.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Имя (команда) - нынешняя цена (прогресс за 2023 год)

  1. Анатолий Трубин (Шахтер) - 18 млн евро (+7 млн)
  2. Николай Матвиенко (Шахтер) - 18 млн евро (+7 млн)
  3. Артем Довбик (Днепр-1) - 11 млн евро (+1 млн)
  4. Георгий Бущан (Динамо) - 10 млн евро (+ 1 млн)
  5. Георгий Судаков (Шахтер) - 9 млн евро (+3 млн)
  6. Виталий Буяльский (Динамо) - 8 млн евро (+1 млн)
  7. Артем Бондаренко (Шахтер) - 6 млн евро (+5 млн)
  8. Валерий Бондарь (Шахтер) - 5 млн евро (+2,5 млн)
  9. Даниил Сикан (Шахтер) - 4 млн евро (+2,8 млн)
  10. Юхим Конопля (Шахтер) - 4 млн евро (+1,5 млн)

Также напомним, что у нас на сайте вы можете найти список наиболее подорожавших футболистов мира, а также наиболее подешевевших.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

Статьи по теме

Металлист усилился испанским защитником Металлист усилился испанским защитником
Луческу получил предложение возглавить команду из топового европейского чемпионата Луческу получил предложение возглавить команду из топового европейского чемпионата
Львов объявил о назначении нового главного тренера Львов объявил о назначении нового главного тренера
Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:52
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Олимпийские виды18:34
МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов
Европа18:26
Реал и Лион интересуются защитником, который принадлежит Шахтеру
Европа18:22
Легенда сборной Нидерландов выступил с критикой в адрес Ван Дейка
Европа18:00
Кандидат на пост тренера Тоттенхэма похвастался физическими кондициями, которым позавидуют футболисты
Европа17:54
Основной полузащитник Арсенала получил травму
Украина17:50
Металлист усилился испанским защитником
Олимпийские виды17:33
Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония сделали общее заявление перед заседанием исполкома МОК
Европа17:25
Боруссия придумала способ удержать в клубе Беллингема
Европа17:19
Футболист сборной Ирландии признался, что страдает на аутизм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK