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Герреро: В Панаме Заря была бы чемпионом, в Израиле - в ТОП-5

Панамский форвард луганчан рассказал, за что его новая команда боролась бы в чемпионатах, в которых он выступал.
Сегодня, 17:49
Эдуардо Герреро / ФК Заря
Эдуардо Герреро / ФК Заря

Новичок луганской Зари Эдуардо Герреро сходу стал одной из самых заметных фигур клуба. 23-летний панамец в своих первых трех матчах за "черно-белых" записал на свой счет победный гол в игре с Динамо (1:0) и три голевые передачи.

Герреро сравнил Украинскую Премьер-лигу с чемпионатами Панамы и Израиля, отметив, за что его новый клуб боролся бы в каждом из них.

"Конечно, между чемпионатами Панамы и Израиля большая разница. В Панаме Заря бы была чемпионом, а в Израиле, как минимум, боролась бы за самые высокие места. Уровень футбола повсюду разный. В Украине больше тактики, больше технических игроков. Заря – очень хорошая команда с хорошим подбором игроков".

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"Безусловно, слышал, что многие игроки Зари становились и сейчас являются игроками топ-клубов и топ-чемпионатов. Я знаю, что могу перейти из Зари в какой-нибудь клуб и играть в Европе. Например, из Панамы это было бы очень сложно сделать", - цитирует игрока фанатский сайт Зари.

На данный момент луганская Заря занимает третье место чемпионата Украины, имея в активе 40 очков, отставая от лидера в лице донецкого Шахтера на три пункта. При этом у "горняков" есть матч в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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