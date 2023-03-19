Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена

"Черно-белые" до конца сезона не смогут рассчитывать на одного из ключевых футболистов.

Луганская Заря лишилась на длительный срок важного исполнителя в центре поля.

По информации ТаТоТаке, Вячеслав Чурко травмировался во время тренировки, получив надрыв хряща в колене.

Вскоре футболист ляжет на операционный стол, после чего украинец будет восстанавливаться от шести до восьми месяцев.

"То, что мы тренируемся на искусственном поле, наверное, повлияло. Может быть, из-за этого", - сказал Чурко.

"Прошел час тренировки, много что делали. В моменте передачи на 5-7 метров появилась резкая боль в колене. Я сразу подошел к врачу, он посмотрел и записал на МРТ, потому что я даже не мог согнуть ногу на 90 градусов".

После возобновления чемпионата Украины Вячеслав Чурко появлялся на футбольном поле лишь раз, выйдя на 16 минут в матче против Львова (3:1).

Напомним, что луганская Заря в центральном матче 18-го тура УПЛ минимально обыграла киевское Динамо.