Динамо Киев - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины 22.04.2023
В субботу, 22 апреля, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Киевляне стараются вернуться в гонку за попадание в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно побеждать Шахтер. "Горняки" же претендуют на чемпионство, а значит нельзя им терять очки в предстоящем туре.
Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 22-го тура УПЛ Динамо - Шахтер
В поединке национального чемпионата фаворитом встречи являются подопечные Игора Йовичевича. Букмекеры считают, что шансов на успех больше имеют "горняки".
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Шахтер:
- победа Динамо Киев - 4,0
- ничья - 3,8
- победа Реала - 2,03
По мнению букмекеров, в игре национального чемпионата не стоит ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,19.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,86.
Статистика противостояния Динамо Киев - Шахтер
Команды имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 195 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет киевский клуб.
Динамо - Шахтер
80 Победы 59
56 Ничьи 56
262 Голы 227
В последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в рамках седьмого тура чемпионата Украины. Шахтер сумел одолеть соперника со счетом - 3:1.
Шахтер – Динамо 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46
Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко (Назарина, 76), Судаков (Джурасек, 80)– Зубков, Мудрик (Петряк, 80) – Траоре (Сикан, 59).
Динамо: Нещерет – Тымчик (Кабаев, 64, Попов, 75), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) – Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64) – Цыганков, Буяльский, Караваев (Кендзера, 86) – Ванат.
Предупреждения: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк – Вивчаренко, Ванат
Удаление: Забарный, 69
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча, которая стартует в 17:00 по киевскому времени.