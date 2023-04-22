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Динамо Киев - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины 22.04.2023

Команды встретятся в 22-м туре чемпионата Украины-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:40
Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер

В субботу, 22 апреля, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Киевляне стараются вернуться в гонку за попадание в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно побеждать Шахтер. "Горняки" же претендуют на чемпионство, а значит нельзя им терять очки в предстоящем туре.

Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 22-го тура УПЛ Динамо - Шахтер

В поединке национального чемпионата фаворитом встречи являются подопечные Игора Йовичевича. Букмекеры считают, что шансов на успех больше имеют "горняки".

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Шахтер:

  • победа Динамо Киев - 4,0
  • ничья - 3,8
  • победа Реала - 2,03

По мнению букмекеров, в игре национального чемпионата не стоит ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,19.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,86. 

Статистика противостояния Динамо Киев - Шахтер

Команды имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 195 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет киевский клуб.

Динамо - Шахтер
80  Победы 59
56   Ничьи   56
262  Голы  227

В последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в рамках седьмого тура чемпионата Украины. Шахтер сумел одолеть соперника со счетом - 3:1.

Шахтер – Динамо 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко (Назарина, 76), Судаков (Джурасек, 80)– Зубков, Мудрик (Петряк, 80) – Траоре (Сикан, 59).

Динамо: Нещерет – Тымчик (Кабаев, 64, Попов, 75), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) – Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64) – Цыганков, Буяльский, Караваев (Кендзера, 86) – Ванат.

Предупреждения: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк – Вивчаренко, Ванат

Удаление: Забарный, 69

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча, которая стартует в 17:00 по киевскому времени.


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